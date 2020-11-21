Автор книги «Пиши, сокращай» проведет для тюменцев лекцию Фото: pixabay.com

В областной столице 27 ноября пройдет онлайн-лекция автора бестселлера «Пиши, сокращай» и создателя сервиса «Главред» Максима Ильяхова. Он пообщается со слушателями на тему «Тренды и антитренды в тексте 2020-2021», сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Ильяхов поделится приемами написания текстов, которые помогут зацепить аудиторию, расскажет, какие из приемов уже не работают и почему. Объяснит, почему навязанные оценки и мнения не вызывают доверия, и предложит альтернативу. Расскажет о том, как те или иные слова влияют на восприятие текста читателем.

К трансляции могут подключится все желающие по ссылке. Начало мероприятия в 18:00.

Лекция будет полезна журналистам, PR-специалистам, блогерам, сммщикам и всем, кто работает с текстом.

Отметим, что лекция пройдет в рамках Медиаинтенсива для молодых медиаспециалистов.