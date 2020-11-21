МФК «Тюмень» снова сыграет с «КПРФ» после «Финала четырех» в Испании Фото: pixabay.com

Футболисты МФК «Тюмень» проведут две игры в подмосковном Климовске с «КПРФ». Поединки Париматч-Суперлиги состоятся 23 и 24 ноября. Это два перенесенных матча 4-го тура чемпионата России.

Ранее обе команды выступали на «Финале четырех» Лиги чемпионов в Барселоне. Напомним, что в «Финал» вышли две испанских и две российских команды. Тогда «Тюмень» уступила «КПРФ» в борьбе за бронзовые медали.

После Испании соперники встретятся вновь. Сейчас они соседи в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 24 очка. При этом «Коммунисты» сыграли восемь игр, и во всех оказались победителями. Наши футболисты провели десять игр, восемь из которых закончились победой и две - поражением.

Затем МФК «Тюмень» вернется домой, где проведет ответный поединок одной четвертой финала Кубка России с самарским «Динамо». Первая игра, состоявшаяся 19 ноября, прошла на поле соперника.