Тюменцам напомнили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду Фото: pixabay.com

Тюменцы начали подготовку к долгожданным новогодним праздникам. Уже сейчас в окнах некоторых домов сверкают разноцветные гирлянды. Как и где выбрать безопасное украшение, а также правильно его использовать, рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина.

По ее словам, товар необходимо приобретать лишь в специализированных магазинах. Изоляция гирлянды должна быть плотной, гибкой и без повреждений. Также стоит внимательно ознакомиться с инструкциями и характеристиками, указанными на упаковке. Не стоит недооценивать правильную эксплуатацию изделия.

-На упаковке будет указано, как использовать гирлянду, что запрещено с ней делать, где ее размещать. Одни гирлянды могут работать на улице, другие - нет и так далее, - пояснила сотрудник МЧС.

Что касается уличных гирлянд, то в нашем северном климате особое значение имеет морозостойкость материала. По словам специалистов, дешевый пластик при минусовых температурах в скором времени теряет гибкость и трескается. Уличные гирлянды должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации.

Также отметим, что новогоднуюю ель запрещено украшать легковоспламеняющимися игрушками и украшениями. Если вы обнаружили неисправность в гирлянде, заметили, что не горит хотя бы одна лампочка, то использовать ее уже нельзя.

Напомним, что в случае возникновения возгорания нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101».