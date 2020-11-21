Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тюменцам напомнили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Использовать украшение нужно строго по инструкции
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Тюменцам напомнили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Тюменцам напомнили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Фото: pixabay.com

Тюменцы начали подготовку к долгожданным новогодним праздникам. Уже сейчас в окнах некоторых домов сверкают разноцветные гирлянды. Как и где выбрать безопасное украшение, а также правильно его использовать, рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Наталья Семина.

По ее словам, товар необходимо приобретать лишь в специализированных магазинах. Изоляция гирлянды должна быть плотной, гибкой и без повреждений. Также стоит внимательно ознакомиться с инструкциями и характеристиками, указанными на упаковке. Не стоит недооценивать правильную эксплуатацию изделия.

-На упаковке будет указано, как использовать гирлянду, что запрещено с ней делать, где ее размещать. Одни гирлянды могут работать на улице, другие - нет и так далее, - пояснила сотрудник МЧС.

Что касается уличных гирлянд, то в нашем северном климате особое значение имеет морозостойкость материала. По словам специалистов, дешевый пластик при минусовых температурах в скором времени теряет гибкость и трескается. Уличные гирлянды должны обладать повышенной прочностью и иметь длительный срок эксплуатации.

Также отметим, что новогоднуюю ель запрещено украшать легковоспламеняющимися игрушками и украшениями. Если вы обнаружили неисправность в гирлянде, заметили, что не горит хотя бы одна лампочка, то использовать ее уже нельзя.

Напомним, что в случае возникновения возгорания нужно звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101».