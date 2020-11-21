«Начни с себя»: в Тюменской области стартовала акция по дорожной безопасности

В Тюмени стартовала акция по дорожной безопасности Фото: pixabay.com

В Тюменской области стартовала социальная кампания по безопасности дорожного движения «Начни с себя».

До конца года активисты будут рассказывать о важности личного примера, ведь именно соблюдение правил каждым горожанином позволит сделать наши дороги безопаснее. Все призывы будут распространены в социальных сетях.

В кампании примут участие Уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, представители движения «родительский патруль», юный пилот автоспорта Иван Соколов и депутаты Тюменской областной Думы.

Старт кампании дал Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, рассказав о принципах своего участия в дорожном движении.

-Я сам соблюдаю правила дорожного движения, перехожу улицу в установленных местах, на зеленый свет. Не стесняйтесь обращать внимание на людей старшего поколения, детей - может, они что-то не заметили в силу возраста. Делайте замечания, помогайте. Самые простейшие меры, такие как соблюдение скоростного режима каждый водителем, безусловно, приведут к порядку на дорогах, - отметил инспектор.

Стоит добавить, что в этом году на дорогах Тюменской области зарегистрировано более 700 тысяч нарушений, каждое из которых могло привести к аварии.

Снижение показателей социального и транспортного риска от ДТП, а также погибших в дорожных авариях - цель национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако ее достижение зависит от личного участия каждого жителя в пропаганде дорожной безопасности.