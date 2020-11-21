Погода на 21 ноября в Тюмени: тепло и пасмурно

В Тюмени тепло и пасмурно Фото: pixabay.com

В субботу, 21 ноября, в Тюмени ожидается переменная облачность. Утро порадует горожан солнечной погодой, но ненадолго. Ближе к обеду на небе появятся облака, однако осадков не предвидится. Вечером тюменцы смогут увидеть звездное небо.

Днем столбики термометров покажут -3 градуса. Ночью ожидается до -10.

В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

По народному календарю сегодня отмечается праздник Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Под запретом находились любые домашние хлопоты, также было принято принимать гостей и устраивать гуляния.

Согласно верованиям наших предков, если погода выдалась солнечной, то зима будет холодной. Иней предвещал много снега, а туман - оттепель.