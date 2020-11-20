В Тюменской области реализуется проект по обеспечению детской безопасности в интернете

Правительство Тюменской области в 2020 году закупило около 13 тысяч лицензий Kaspersky Safe Kids. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, родители первоклашек могут получить бесплатные лицензионные ключи в личном кабинете АИС «Электронная школа» в разделе «Kaspersky Safe Kids».

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, который поддержал проект, обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернете – одни из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика».

– Невозможно тотально контролировать детей, когда они в интернете, но специальные защитные решения позволят им продолжать играть и развиваться, а родителям – не беспокоиться за их безопасность, – подчеркнул глава региона.

Приложение позволяет родителям следить за тем, какие сайты посещает их ребёнок, в какие игры он играет, какие приложения скачивает и где сейчас находится. Среди плюсов – возможность блокировки нежелательного контента, контроль за временем использования гаджета, определение местонахождения ребёнка на онлайн-карте и отслеживание заряда батареи детского устройства.