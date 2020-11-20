В Тюменской области продолжается строительство сельских школ

В селах и деревнях Уватского, Вагайского, Тобольского и Тюменского районов продолжается активное строительство школ. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, часть из них строят по региональной программе замены деревянных зданий, ещё часть – в рамках национального проекта «Образование».

Строительство школы на 60 учебных мест продолжается в деревне Хмелева Тобольского района. Сейчас рабочие активно возводят кирпичную кладку стен здания школы. В будущем здесь разместятся семь учебных кабинетов, два кабинета начальных классов и группы продлённого дня. В правом крыле расположится спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек, оборудованных душевыми и санузлами. Также в правом крыле появится столовая с обеденным залом на 30 мест.

В селе Горнослинкино Уватского района появится точно такая же школа, в рамках нацпроекта «Образование». Работы тут начались раньше, поэтому здесь ведутся внутренние отделочные работы внутри здания школы и монтаж внутренних инженерных сетей.

Отметим, что в рамках региональной программы по замене деревянных зданий в Тюменской области построят 31 школу. 14 школ, которые нужно возвести, находятся в труднодоступных районах. Три такие школы с дошкольными отделениями в Вагайском районе – в п. Курья, в д. Индери и с. Касьяново – закончат строить уже в этом году.