Десять человек представят Тюменскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Более двух тысяч человек из 85 регионов примут участие в национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, он пройдет с 23 по 29 ноября 2020 года. Самыми многочисленными компетенциями из общего числа (а их 77) станут: «Поварское дело», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Из-за пандемии коронавируса «Абилимпикс» пройдет в очно-дистанционном формате. Участники выступят у себя дома, а их работу судьи оценят дистанционно, следя за выполнением заданий через мониторы. Результаты попадут в единый центр автоматического подсчёта баллов.

Тюменскую область представят 10 человек, которые победили на региональном состязании, в десяти компетенциях: «Медицинский и социальный уход», «Массажист», «Карвинг», «Ресторанный сервис», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Резьба по дереву», «Торговля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Адаптивная физическая культура». Молодые люди продемонстрируют мастерство на четырех площадках в Тюмени и на одной в Ялуторовске.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2019 году на национальном чемпионате представители нашего региона завоевали четыре медали — 1 золотую («Медицинский и социальный уход») и 3 серебряные («Психология», «Медицинский и лабораторный анализ»).