Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Десять человек представят Тюменскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Десять человек представят Тюменскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Десять человек представят Тюменскую область на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Более двух тысяч человек из 85 регионов примут участие в национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, он пройдет с 23 по 29 ноября 2020 года. Самыми многочисленными компетенциями из общего числа (а их 77) станут: «Поварское дело», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Из-за пандемии коронавируса «Абилимпикс» пройдет в очно-дистанционном формате. Участники выступят у себя дома, а их работу судьи оценят дистанционно, следя за выполнением заданий через мониторы. Результаты попадут в единый центр автоматического подсчёта баллов.

Тюменскую область представят 10 человек, которые победили на региональном состязании, в десяти компетенциях: «Медицинский и социальный уход», «Массажист», «Карвинг», «Ресторанный сервис», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Резьба по дереву», «Торговля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Адаптивная физическая культура». Молодые люди продемонстрируют мастерство на четырех площадках в Тюмени и на одной в Ялуторовске.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2019 году на национальном чемпионате представители нашего региона завоевали четыре медали — 1 золотую («Медицинский и социальный уход») и 3 серебряные («Психология», «Медицинский и лабораторный анализ»).