В Тюменской области запускают уникальный проект в области аграрного образования

В стенах департамента агропромышленного комплекса Тюменской области состоялось подписание соглашения между ГАУ Северного Зауралья и ООО «РУСКОМ» по формированию и обучению корпоративной группы. Это сделано потому, что в будущем предприятию потребуется более 1 тысячи работников для успешного функционирования комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн в Голышмановском и Юргинском районах. Сейчас инвестпроект активно реализуется, а на проектную мощь выйдет уже в 2021 году.

Для аграрного образования Тюменской области это уникальный проект. На базе вуза планируется создать специальную корпоративную группу, куда включат студентов 3 – 4 курсов бакалавриата, 1 – 2 курсов магистратуры по разным направлениям подготовки. В их числе «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агроинженерия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ветеринария». Такой подход позволяет уже сейчас готовить целую группу студентов для работы на конкретном предприятии.

Будущие специалисты поработают с опытными наставниками, изучат процессы работы на площадках предприятия, пройдут теорию с учётом специфики производства. После окончания вуза студенты смогут сразу приступить к выполнению профессиональных обязанностей.

– Несмотря на богатый опыт Тюменской области в подготовке кадров для агропромышленной сферы, задачи такого масштаба перед нашим образованием еще не стояло. Уверен, что уже действующая в регионе связка «образовательные учреждения – агробизнес – власть» позволит нам решить эту задачу на самом высоком уровне, – отметил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.