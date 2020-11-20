В Тюмени откроется выставка шедевров изобразительного искусства времён Великой Отечественной войны

Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» открывается 27 ноября в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, она проводится в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при участии сразу нескольких государственных музеев. Экспозицию, которая является продолжением выставки «Память поколений» и в которую вошли шедевры из ведущих российских музеев, подготовил Патриарший совет по культуре.

В выставке представлено более 40 произведений живописи и скульптуры, которые создавали мастера нескольких поколений. Среди работ, датированных первыми днями войны: картина Бориса Дейкина «Запишемся в народное ополчение», модель скульптурной композиции Даниэля Митлянского «Реквием. 1941 год», работа Ивана Радимова «Двадцать восемь гвардейцев. Панфиловцы». Более поздние – полотна Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. А ещё в экспозиции можно будет увидеть работы из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Выставка будет работать с 27 ноября 2020 года по 17 января 2021 года.