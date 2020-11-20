В Тюменской области стартует программа реабилитации семей, переболевших коронавирусом

Программу, которая нацелена на восстановление здоровья семей во время реабилитации организма после пневмонии и коронавируса, запускает областной детский центр «Ребячья республика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, первый заезд намечен на 12 декабря, на базе филиала «Олимпийская Ребячка». В планах – заезды в декабре 2020 года и в январе 2021-го, однако, с учётом динамики заболеваемости, программы проведут в течение всего следующего года.

Особенность программы – в специально подобранном комплексе лечебных процедур, которые направлены на восстановление организма и укрепление иммунитета для всех членов семьи после перенесённого заболевания. В «Олимпийской Ребячке» есть современное физиотерапевтическое отделение, позволяющее эффективно решить задачу.

Каждая семья сможет выбрать подходящий для себя временной промежуток – пять, десять или четырнадцать дней. Кроме лечебных и оздоровительных процедур, семьям предложат большую досуговую программу, правильное сбалансированное питание, консультации врача и психолога. Кстати, программа подходит не только семьям, переболевшим «короной» или пневмонией, но и всем, у кого повышенная утомляемость, снижение работоспособности и эмоционального фона.

Вся информация о программе, сроках и стоимости опубликована на сайте областного детского центра «Ребячья Республика».