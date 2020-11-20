В Тюменской области продлён режим повышенной готовности Фото: pixabay.com

Власти Тюменской области продлили ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.

Так, до 6 декабря продлён запрет на проведение зрелищных, спортивных, публичных и других массовых мероприятиях в помещениях организаций. Правда, этот запрет не распространяется на мероприятия, которые перечислены в п. 3.1 постановления правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».

Для учеников 6 – 11 классов школ Тюмени, Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска продлён режим дистанционного обучения. Что касается других муниципалитетов, то там школы с 23 ноября будут работать как обычно.

Для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и школьников с ограниченными возможностями, которые находятся на дистанционке, предусмотрена выдача продуктовых наборов.

Все изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года.

КСТАТИ

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах, транспорте. Для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, обязателен режим самоизоляции.