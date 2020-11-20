В Тюменской области школьный автобус снес машины и пешехода: есть пострадавшие

В Тюменской области школьный автобус снес машины и пешехода. Скриншот из видео.

В Голышманово Тюменской области сегодня, 20 ноября, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь школьный автобус снес припаркованные машины, правда, не по своей воле: впереди идущая «Лада» вдруг стала резко поворачивать.

– Водитель отечественного автомобиля начал поворачивать без включения поворотника в момент, когда автобус стал обгонять. Водитель общественного транспорта попытался избежать столкновения и врезался в стоявшие неподалеку машины и пешехода, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В аварии пострадал водитель УАЗа, в который въехал автобус, и пешеход. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Позже стало известно, что в школьном автобусе стоял неисправный тахограф. Кроме того, путевой лист был оформлен с нарушениями, отсутствовали и сведения о прохождении медосмотра. Водителя и должностных лиц привлекут к ответственности нарушения.