На Лесобазе в Тюмени автомобилист на скорости протаранил машину и заснул

На Лесобазе в Тюмени мужчина на «Ниве» на скорости протаранил машину и заснул. Фото предоставлено "КП".

В районе Лесобаза в Тюмени сегодня, 20 ноября, днем произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобилист на «Ниве» на полном ходу протаранил «Ладу».

Как рассказали очевидцы происшествия, дорожный инцидент произошел около часа дня. По словам жителя дома №71 по улице Судостроителей, во дворе которого как раз и случилась авария, внезапно из-за угла выехала «Нива», снесла забор и на скорости врезалась в стоящую на парковке машину.

Фото предоставлено "КП".

– После этого виновник ДТП заснул, пересев на переднее пассажирское сиденье. Хорошо, что по тропинке вдоль дома в это время никто не шел, тогда бы невозможно было избежать беды – с такой скоростью он несся, – отметил горожанин.

Фото предоставлено "КП".

Позже выяснилось, что мужчина, сидевший за рулем "Нивы", не пострадал.