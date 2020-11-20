Более трех тысяч тюменских детей, состоящих на диспансерном учете, отдохнули в Крыму. Фото - "Отряды мэра Тюмень!" в ВК.

Более 190 тысяч тюменских детей отдохнули или приняли участие в трудовых проектах летом 2020 года. Около трех тысяч ребят, состоящих на диспансерном учете, оздоровились в Крыму. На льготных условиях отдохнули свыше 47 тысяч детей.

– В перечень льготных категорий в этом году включили детей медработников и ребят, чьи родители потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Все 610 организаций региона, в которых отдыхали и оздоровлялись юные тюменцы, прошли проверки и отвечают необходимым требованиям, в том числе в плане антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на заседании президиума регионального правительства.

Она также добавила, что чрезвычайных ситуаций и очагов новой коронавирусной инфекцией в летних детских лагерях региона не было.