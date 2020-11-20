Члены Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО и Ямала обсудили ряд важных тем посредством видеосвязи. Фото - duma72.ru.

Состоялось очередное заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. На мероприятии, которое проходило в формате видеоконференции, обсудили ряд важных тем, касающихся трех регионов.

Председатель Думы ХМАО-Югры Борис Хохряков, зампред Тюменской областной думы Галина Резяпова и председатель Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин рассказали, как в трех субъектах решаются задачи по профессиональной ориентации молодежи и повышению конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда. А зампредседателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Западнова, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова и председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Надежда Гудкова доложили о том, какие меры поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения действуют на трех территориях.

Кроме того, на заседании наградили ряд лиц за заслуги в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного благополучия населения трех регионов. Среди награжденных – глава Нижневартовска Василий Тихонов, мэр Сургута Вадим Шувалов, генеральный директор АО «Мостострой-11», депутат Тюменской областной думы Николай Руссу, заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Геннадий Бурцев, а также депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Костогриз.