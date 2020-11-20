В Тюменской области друзья незаконно завалили двух кабанов. Фото - УМВД по Тюменской области.

Стражи порядка в районе села Черепаново Тюменской области остановили внедорожник с двумя мужчинами. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили две туши кабанов и два охотничьих карабина.

Как выяснилось, соответствующей лицензии, которая разрешает добычу диких животных, у граждан не было. Мужчин, 1965 и 1984 годов рождения, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

– Подозреваемые признались, что в лесу на территории Нижнетавдинского района они с охотничьей вышки застрелили двух кабанов. Правоохранители изъяли туши животных и оба карабина, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемых отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.