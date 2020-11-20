Пожилой тюменец избил гвоздодером пасынка, который мешал спать. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть полиции с заявлением о причинении вреда здоровью обратилась жительница села Яр. Женщина пояснила, что ее сына несколько раз ударили гвоздодёром. Участковый задержал ранее не судимого 61-летнего подозреваемого и доставил в отдел.

Гражданин признался в содеянном и рассказал, что потерпевший является его пасынком. В день происшествия он с супругой и ее сыном распивал алкоголь. Вскоре подозреваемый и его жена отправились спать. Однако 46-летний мужчина хотел продолжить застолье, начал будить родителей, ударив мать.

– Фигуранта это возмутило, он взял в сарае гвоздодер и три раза ударил им по голове, руке и ноге потерпевшего. По заключению врачей, здоровью мужчины причинен лёгкий вред, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.