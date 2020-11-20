Прокуратура добилась выделения тобольскому инвалиду субсидии на оплату коммуналки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольскую межрайонную прокуратуру в августе 2020 года обратился инвалид второй группы. Мужчина сообщил, что на протяжении всего прошлого года чиновники местной администрации отказывали ему в предоставлении субсидии на оплату услуг ЖКХ, так как у него имелись долги по коммуналке. Однако причины появления задолженности их не интересовали.

– Горожанин имел единственный доход – пенсию по инвалидности, из которой половину суммы удерживали по исполнительным листам. Таким образом, мужчина не мог вовремя и в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Остававшаяся в его распоряжении сумма была меньше прожиточного минимума, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве объяснили, что, согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин образования задолженности по оплате оказанных услуг гражданину не может быть отказано в предоставлении субсидии. Прокурор обратился в суд с иском, который недавно был удовлетворен.