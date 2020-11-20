Тюменским школьникам продлили дистанционку до 6 декабря. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области продлили дистанционное обучение части школьников. Такое решение было принято сегодня, 20 ноября, на оперативном штабе региона по профилактике коронавирусной инфекции. Дистанционка продлится по 6 декабря включительно в городских школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и в школах Тюменского муниципального района для учащихся 6 – 11 классов.

Также стало известно, что образовательные учреждения, расположенные в остальных районах области, с 23 ноября перейдут к стандартному режиму работы. Это касается сельских школ: там процент заболевших гораздо ниже, чем в городских.

– Переход к дистанционному обучению позволил существенно сократить число заболеваний среди учителей и учеников, тем самым доказал свою эффективность. Также была существенно снижена нагрузка на поликлиники, – отметил губернатор региона Александр Моор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудников тюменских торговых центров и предприятий общественного питания предупредили о необходимости соблюдения ограничений, которые были установлены региональным правительством из-за пандемии коронавируса. Так, охранникам нельзя впускать несовершеннолетних без сопровождения родителей. Посетителю придется предъявить паспорт, если его возраст вызовет сомнения.

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Напомним, что несовершеннолетним запрещено находиться в торговых домах без родителей из-за коронавируса (подробнее)