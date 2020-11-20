Тюменская областная дума готовится к принятию законопроекта об областном бюджете на три года

На заседании думы парламентарии рассмотрят солидный пакет бюджетных вопросов. Фото: Тюменская областная дума

Депутаты Тюменской области провели очередное заседание совета думы, на котором определились с перечнем вопросов в повестку 43-го и 44-го заседаний регионального парламента шестого созыва. Законодатели решили провести два заседания в один день – 26 ноября.

На заседании думы парламентарии рассмотрят солидный пакет бюджетных вопросов. Часть из них выносят на обсуждение коллег ведомственные комитеты, которые ознакомились с работой регионального правительства. Кроме того, депутаты заслушают доклад о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и о моратории на повышение налоговой ставки. Будет представлена информация управления Федеральной налоговой службы о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также о внесении изменений в некоторые постановления думы. Всего в повестку дня первого заседания вошло 35 вопросов.

В рамках 44-го заседания депутаты внесут изменения в план работы думы, рассмотрят во втором и третьем окончательном чтении законопроекты о трехлетних бюджетах области и территориального фонда медицинского страхования. По словам председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуата Сайфитдинова, в проекте бюджета наблюдается снижение доходов, но социальные гарантии сохраняются.

– Бюджет – это основной финансовый документ, по которому мы будем жить ближайшие годы. По понятным причинам есть серьезное снижение в доходной части. При этом радует, что сохраняются все социальные гарантии и есть возможность инвестировать в производственные объекты, поддерживать нашу экономику, – отметил народный избранник.

Глава комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева напомнила, что бюджет формируется на основе социально-экономического прогноза. При формировании бюджета на ближайшие три года были поставлены определенные задачи. При этом в бюджете всех трех лет предусматривается увеличение валового регионального продукта.

– В частности, в 2021 году рост будет до 4%. Также планируется увеличение и индекса промышленного производства. Та большая работа, которая была проведена в регионе для привлечения инвесторов, для реализации программ, дает свои результаты, – отметила Лосева.

По мнению парламентария, строительная отрасль в ближайшие три года по-прежнему будет успешно развиваться.

– Планируется ввести до 4,5 миллиона квадратных метров – это общая площадь жилых помещений. Действительно большие цифры, а это значит, люди, которые работают в этой отрасли, будут обеспечены рабочими местами, а бюджет будет пополняться. Если брать программу по сносу ветхого и аварийного жилья, то уже в 2020 году достигнуты параметры, которые ставили на 2021 год. Это важно, – убеждена Инна Лосева.

Как отметил депутат Владимир Столяров, согласно законопроекту о бюджете, наибольший объем расходов направят на социальную политику.

– В будущем году более 56% бюджета пойдет на эти цели. В 2022 и 2023 годах на эту сферу планируется выделить более половины бюджетных расходов, – подчеркнул Владимир Столяров.

Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в законопроекте об областном бюджете заложены средства на реализацию региональных проектов по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). В регионе будут развивать систему оказания первичной медико-санитарной помощи, запланировали средства на обеспечение лекарственными средствами, на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и на обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Напомним, депутаты рассмотрят проект основного финансового документа Тюменской области на заседаниях парламента 26 ноября. 45-е заседание областного парламента пройдет 17 декабря.