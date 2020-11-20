Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 ноября 2020 года увеличилось на 171 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 171 и составило 16 580 человек.

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев рассказал, почему учреждение культуры временно приостановило свою деятельность. Оказывается, у четверых сотрудников театра выявили новую коронавирусную инфекцию.

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