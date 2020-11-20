«Людям не приходится перезванивать». В Тюмени резко сократилось число звонков в поликлиники

В Тюмени резко сократилось число звонков в поликлиники. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

После открытия единого кол-центра по вопросам коронавируса в Тюмени резко сократилось число звонков в поликлиники – с 50 тысяч до 20 тысяч. По словам директора областного департамента информатизации Марии Рудзевич, теперь горожанам не приходится по несколько раз перезванивать, чтобы попасть на нужного специалиста.

– Операторы кол-центра грамотно распределяют потоки обращений, направляя тех, кто нуждается не в медпомощи, а в информационной поддержке, к консультантам. Таким образом, нагрузка на телефоны скорой и неотложной помощи при поликлиниках сокращается, – сообщила Рудзевич.

Напомним, что кол-центр (8-800-234-35-22) создан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Он работает ежедневно с 7.00 до 23.00, в две смены здесь трудятся около 50 операторов. К кол-центру подключена горячая линия Роспотребнадзора. По указанию главы региона аналогичные проекты разрабатываются для Тобольска и Ишима.