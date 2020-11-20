В Тобольске молодой человек в маске ограбил микрофинансовую организацию. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение об ограблении микрофинансовой организации, расположенной в 7а микрорайоне. Стражи правопорядка, выехавшие на место преступления, установили, что в помещение зашел неизвестный мужчина в маске и потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги. Сотрудница испугалась и отдала налетчику 76 тысяч рублей.

– Сотрудники ППС в течение часа нашли подозреваемого и задержали его. В ходе дальнейшего разбирательства 21-летний молодой человек свою вину признал и пояснил, что часть похищенных денег он потратил на раздачу долгов, на остальные купил себе сотовый телефон. В настоящее время сотрудники полиции изъяли всё похищенное имущество, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.