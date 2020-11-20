«Хотела переставить машину». Пьяная тюменка выехала на тротуар и сбила пешехода

Пьяная тюменка выехала на тротуар и сбила пешехода.

На улице Широтной в Тюмени накануне, 19 ноября, нетрезвая 38-летняя горожанка на «Мазде» устроила дорожно-транспортное происшествие. Инцидент, в результате которого пострадал пешеход, случился около пяти часов вечера.

Как стало известно, водитель, пробив металлическое ограждение, выехала на тротуар и сбила 36-летнюю женщину у дома № 168/3. По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали ушиб ноги.

– Автоледи проверили с помощью алкотестера. Показания составили 1,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как рассказала сама водитель, она выпивала дома, а потом вышла, чтобы переставить машину, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.