На улице Широтной в Тюмени иномарка сбила ребенка.

В районе дома № 134 на улице Широтной в Тюмени накануне, 19 ноября, произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие. В шестом часу вечера девятилетний мальчик угодил под колеса Nissan Teana.

– По словам водителя, ребенок набежал на заднюю дверь. В результате у мальчика диагностировали травму ноги. В настоящее время обстоятельства произошедшего дорожного инцидента выясняются, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени вчера, 19 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу три автомобиля – Toyota, Subaru и Daewoo Nexiа. В результате столкновения пострадали три человека: трехлетняя девочка, которая в момент аварии находилась в детском кресле, ее 27-летняя мама и 50-летняя водитель Subaru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малышка пострадала в массовом ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

На момент аварии девочка сидела в детском кресле (подробнее)