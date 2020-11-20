Тюменский кол-центр со временем дозвона до 25 секунд оценили в правительстве РФ

Тюменский колл-центр со временем дозвона до 25 секунд оценили в правительстве РФ. Фото - pixabay.com.

Созданный в Тюменской области кол-центр медицинских учреждений высоко оценили в правительстве РФ. Опыт по организации коммуникации населения по телефону с поликлиниками поставили в пример другим регионам.

Стало известно, что на оперативном совещании, который провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, представитель ОНФ еще похвалил Ульяновскую область и Екатеринбург, где также налажена связь населения с больницами. Минцифры было поручено организовать в ежедневном автоматизированном режиме мониторинг нагрузки на линии связи в субъектах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что время дозвона в медучреждения Тюмени сократилось в среднем до 25 секунд. По словам губернатора региона Александра Моора, такого результата удалось добиться благодаря централизации телефонии. Дело в том, что все горячие линии скорой помощи были объединены в одну систему с возможностью переадресации звонков друг на друга. Теперь подобную схему телефонии планируют развернуть в Тобольске и Ишиме.

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