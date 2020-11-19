В Тюмени проведут мотивационный форум для подростков. Фото - www.detkityumen.ru.

В следующее воскресенье, 29 ноября, для тюменских подростков и их родителей состоятся два форума в режиме онлайн. Один из них – это мотивационный RocketForum для юношей 12 –1 6 лет, второй – традиционный для Тюменской области форум «Семья».

В течение дня на YouTube-канале партнера форума – сайта «Детки!» – участники мероприятия услышат режиссера театра и кино Данила Чащина, подросткового психолога из Санкт-Петербурга Никиту Карпова, который расскажет старшеклассникам про самооценку и про то, как на нее повлиять, а также основателя и дизайнера бренда женской одежды obsession Анну Герасимову, которая поделится своей историей успеха. Кроме того, подростки узнают о том, как совладелец и технический директор компании Rebrandy.co Алексей Томилов стал добрым хакером и смог заработать на этом.

Дополнительно для родителей на образовательных площадках проработают темы подросткового буллинга и построения отношений в семье при разводе. Спикеры секции «Семья и государство» дадут ответы на всегда актуальные вопросы о мерах социальной поддержки семей с детьми, о пособиях по временной нетрудоспособности и на многие другие.

– В рамках проекта «Крепкая семья» мы запланировали много мероприятий для разных возрастных групп. Но год внес свои коррективы, рада, что все самое интересное мы все же смогли собрать на конвергентном форуме Семья&RoсketForum online. Регистрируйтесь на форумы, задавайте вопросы спикерам и заходите на наш YouTube-канал 29 ноября, чтобы получить импульс к движению вперед и к тому, чтобы всей семье стать счастливее, – сказала организатор мероприятия депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Кстати, участие в форуме бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Пройти ее и узнать подробную программу можно по ссылке.