Гендиректору тюменской фирмы назначили 400 часов обязательных работ из-за крупного долга. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Лагуна». Мужчина задолжал контрагентам сотни тысяч рублей и злостно уклонялся от уплаты.

– В 2018 – 2020 годах было возбуждено девять исполнительных производств по судебным актам арбитражного суда региона о взыскании с компании в пользу контрагентов более 500 тысяч рублей. Между тем уплачено по ним всего 39,3 тысячи, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Генерального директора организации дважды предупреждали об уголовной ответственности за неисполнение судебных решений. Однако тот не принял никаких мер к исполнению. Более того, руководитель прекратил организовывать торговлю продуктами питания, напитками и табачными изделиями и стал вести деятельность через знакомого предпринимателя. Суд назначил подсудимому 400 часов обязательных работ.