Погода на 20 ноября в Тюмени: тепло, но ветрено

В Тюмени тепло, но ветрено. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 ноября, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 7 – 8 градусов, днем – минус 2 – 3. Вечером столбики термометров покажут 3 – 4 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 5 метров в секунду.

20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: "Святой Федот лед ведет". В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.