Мошенники оформили на тюменку кредит почти на 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тобольской полиции обратилась жительница села Ярково с заявлением о факте мошенничества. История о потерянных деньгах началась со звонка неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Злоумышленник пояснил селянке, что на её имя мошенники в Челябинской области пытаются оформить кредит. Мужчина заверил женщину, что необходимо переоформить заявку, чтобы деньги поступили на её счет. Для этого потерпевшая сообщила код, пришедший в смс-сообщении.

– Получив доступ к счетам заявительницы, мошенники оформили на неё кредит на сумму 190 тысяч рублей, а затем попросили их перевести на другие счета, якобы открытые на имя клиентки. Только после выполнения всех операций женщина обратилась в отделение банка, где ей и пояснили, что она попалась на уловку мошенников, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленников. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело.