Тюменцы стали дозваниваться в поликлиники за 25 секунд. Фото - pixabay.com.

Время дозвона в медучреждения Тюмени сократилось в среднем до 25 секунд. По словам губернатора региона Александра Моора, такого результата удалось добиться благодаря централизации телефонии. Дело в том, что все горячие линии скорой помощи были объединены в одну систему с возможностью переадресации звонков друг на друга. Теперь подобную схему телефонии планируют развернуть в Тобольске и Ишиме.

Отметим, что еще во второй половине октября жители Тюмени могли ждать телефонной помощи в течение целого часа, а в отдельные дни вообще половина звонков оставалась без ответа. Ситуацию исправила рабочая группа по решению проблемы звонков в медицинские организации, созданная по поручению главы региона.

– На сегодняшний день нам удалось переломить негативную ситуацию с телефонными звонками. Тюменские поликлиники стабильно принимают более 90% звонков, а среднее время дозвона составляет 25 секунд. И это притом что количество обращений в больницы по сравнению с октябрем, когда люди не могли никуда дозвониться, даже выросло, – сообщил на заседании рабочей группы губернатор.

По словам Александра Моора, проблем и сложностей еще очень много и даже на телефонных линиях постоянно случаются нештатные ситуации. «Сегодня мы идем вглубь медицинского процесса, адаптируя его под сверхнагрузку периода эпидемии», – заявил глава региона.