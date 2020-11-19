Стало известно, где тюменцы заражаются коронавирусом чаще всего

Стало известно, где чаще всего тюменцы заражаются коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

Чаще всего тюменцы заражаются коронавирусом в общественных местах и городском транспорте, в том числе и в такси. Происходит это из-за того, что население не соблюдает на сто процентов обязательный масочный режим. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По словам главного санврача области, ежедневная заболеваемость COVID-19 в регионе стабилизировалась на высоких цифрах. В настоящее время суточный показатель заболеваемости составляет 11 случаев на 100 тысяч населения (в среднем по России – 16 случаев).

Шарухо также предупредила, что сотрудники Роспотребнадзора и полиции усилят контроль за ношением масок, и напомнила, что штрафы для физических лиц за нарушение правил противоэпидемической безопасности, согласно Кодексу об административных правонарушениях, составляют от 15 до 40 тысяч рублей.