Тюменцы крадут мусорные контейнеры для своих частных дворов

Тюменцы украли мусорные контейнеры для своего частного двора. Фото - "ТЭО".

В Тюмени неизвестные уволокли на свой частный двор шесть мусорных контейнеров. Специалистам регоператора пришлось обращаться к полицейским, чтобы разыскать емкости для сбора ТКО.

– Из-за пропажи сразу три места сбора отходов стало невозможно эксплуатировать. Для оперативного разрешения проблемы и возвращения оборудования сотрудники обследовали ближайший район совместно с полицейскими. В ходе рейда все украденные ёмкости были найдены и возвращены на место, – сообщили в пресс-службе ТЭО.

По словам первого заместителя руководителя компании Светланы Петренко, отсутствие даже одного контейнера на площадке сразу ощущается потребителями, так как хорошо оборудованное место сбора ТКО является залогом чистоты. К тому же регоператору приходится повторно оснащать уже обслуживаемые места сбора отходов вместо помощи территориям, где собственники пока не могут приобрести оборудование.

Жителей Тюменской области просят бережно и с ответственностью относиться к вопросам благоустройства и чистоты. В случае возникновения проблем или вопросов, связанных с вывозом мусора, они могут обратиться на горячую линию ООО «ТЭО» по телефону 8-800-250-73-26.