Цифровизация электросетей обошлась энергетикам Тюмени почти в 100 миллионов рублей. Фото - «Россети Тюмень».

Филиал «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети оцифровал 80 % энергообъектов на юге области. Энергетики наладили новое оборудование связи на 17 подстанциях Ишимского производственного отделения, на эти работы с начала года был направлен 101 миллион рублей. Еще 26 миллионов компания потратит на финальную часть проекта. Таким образом цифровые каналы связи кратно повысят качество диспетчерского управления подстанциями, в том числе за счет оперативной передачи сведений о состоянии оборудования.

– Будущее энергоснабжения стоит за интеллектуальными системами. Например, мы устанавливаем в распределительных сетях устройства автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи, что в случае технологического нарушения позволяет без человеческого вмешательства автоматически восстановить электроснабжение на неповрежденных участках ЛЭП и отключить не всех потребителей, а только часть. Реклоузеры позволяют дистанционно отключать участок линии электропередачи для работы ремонтной бригады, что значительно сокращает время работы энергетиков, – рассказал директор Ишимского ТПО филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Валерий Поворознюк.

По информации компании, основной объем мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства выполняется в рамках инвестпрограммы. Сегодня объекты активно оборудуются волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС). В зоне ответственности Ишимского ТПО оснащенность энергообъектов ВОЛС превышает 80 %. Все крупные подстанции филиала полностью телемеханизированы. Эффективные цифровые решения энергетики внедряют и на подстанциях 10/0,4 кВ.

Стоит отметить, что зона обслуживания Ишимского ТПО достигает 38 тысяч квадратных километров. Подразделение «Россети Тюмень» снабжает электричеством более 67 тысяч потребителей различного класса.