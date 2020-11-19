«Проблему надо вывести на региональный уровень». Тюменку с собакой выставили из автобуса

Тюменку с собакой выставили из автобуса. Фото - Кристина Завьялова.

В Тюмени женщину с собакой выставили из автобуса. По словам обиженной горожанки, кондуктор заявила, что животных провозить в общественном транспорте запрещено. Не помогло и то, что местная жительница не была против оплатить проезд питомца.

– Меня и мою собаку выставили из автобуса, объяснив это тем, что провозить животных в общественном транспорте запрещено. Попросив показать документ, который бы доказывал этот факт, кондуктор ответила: «Да я уже устала вам это объяснять, звоните в контору, пусть они с вами разбираются!», и добавила, что автобус никуда не поедет, пока я не выйду из него вместе с собакой, – рассказала тюменка Кристина Завьялова.

По словам женщины, она отказалась покидать общественный транспорт, но после пяти минут простоя автобус так и не сдвинулся с места. «Мне пришлось выйти, потому что я понимала, что создаю помехи другим людям», – добавила горожанка.

– Я считаю, что это несправедливость по отношению к владельцам собак и людям, которые перевозят животных. Проблему нужно вывести на региональный уровень, потому что мы сталкиваемся с ней не первый раз, – заявляет Кристина.

Отметим, что в Тюменской области, действительно, предусмотрен запрет на провоз в автобусе животных и птиц, кроме тех, что находятся в клетках или корзинах с глухим дном. Также стоит сказать, что с 2021 года начнет действовать правило о возможности провоза в общественном транспорте в составе ручной клади животных и птиц в клетках, корзинах, коробах или контейнерах с глухим дном, если их размеры отвечают требованиям, предусмотренным соответствующими правил провоза.