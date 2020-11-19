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Сбербанк выступил генеральным партнером форума «День знаний для предпринимателей»

Вадим Бегун
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Сбербанк выступил генеральным партнером форума «День знаний для предпринимателей». Фото предоставлено "КП".

Сбербанк выступил генеральным партнером форума «День знаний для предпринимателей». Фото предоставлено "КП".

Сбербанк выступил генеральным партнёром VIII ежегодного бизнес-форума «День знаний для предпринимателей», организованного Тюменским региональным отделением «Деловой России» при поддержке правительства Тюменской области.

Центральной темой «Дня знаний для предпринимателей» стал «Биохакинг бизнеса». В этот раз организаторы сфокусировались не на инструментах ведения бизнеса, а на личности самого предпринимателя, его целостном и гармоничном развитии. Открыл форум губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем приветственном слове он поделился рецептом того, как оставаться в ресурсном состоянии при большой интенсивности работы и высоком уровне стресса.

Хедлайнером мероприятия стал научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов. На пленарном заседании «PRO Жизнеспособность первого лица» он рассказал о мерах психопрофилактики, которые нужно понимать и учитывать руководителям предприятий в их повседневной работе.

Во второй части форума, посвященной прикладным вопросам бизнеса и его продвижения, менеджер дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка Наталья Копейцева в формате теле-конференц-связи рассказала о продуктах экосистемы Сбера, которые помогут сохранить и развить компанию в период кризиса. Среди них она особенно отметила наиболее востребованные – оказание консультационных услуг компаниям по борьбе с пандемией, доставку курьером продуктов из СберМаркета, сервисы телемедицины от СберЗдоровья и аренду смарт-терминалов «Эвотор».

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер уже много лет поддерживает «День знаний для предпринимателей». Это одно из самых масштабных в регионе событий для делового сообщества, площадка для открытого, откровенного разговора малого и среднего бизнеса, крупных корпораций и власти. Темы форума всегда актуальные, они позволяют проанализировать процесс ведения бизнеса с разных сторон: в прошлом году говорили о цифровизации как тренде, спустя всего двенадцать месяцев мы видим, что без интеграции в онлайн бизнесу уже не выжить. В этот раз обсуждали биохакинг и личность руководителя – тема интересная и востребованная, о чем говорит хорошая посещаемость, на форум зарегистрировались более 1400 участников! Радует, что в рамках этого мероприятия Сбер может поделиться своим стратегическим видением и практическими наработками с предпринимателями Тюменской области.

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