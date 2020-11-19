Сбербанк выступил генеральным партнером форума «День знаний для предпринимателей». Фото предоставлено "КП".

Сбербанк выступил генеральным партнёром VIII ежегодного бизнес-форума «День знаний для предпринимателей», организованного Тюменским региональным отделением «Деловой России» при поддержке правительства Тюменской области.

Центральной темой «Дня знаний для предпринимателей» стал «Биохакинг бизнеса». В этот раз организаторы сфокусировались не на инструментах ведения бизнеса, а на личности самого предпринимателя, его целостном и гармоничном развитии. Открыл форум губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем приветственном слове он поделился рецептом того, как оставаться в ресурсном состоянии при большой интенсивности работы и высоком уровне стресса.

Хедлайнером мероприятия стал научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов. На пленарном заседании «PRO Жизнеспособность первого лица» он рассказал о мерах психопрофилактики, которые нужно понимать и учитывать руководителям предприятий в их повседневной работе.

Во второй части форума, посвященной прикладным вопросам бизнеса и его продвижения, менеджер дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка Наталья Копейцева в формате теле-конференц-связи рассказала о продуктах экосистемы Сбера, которые помогут сохранить и развить компанию в период кризиса. Среди них она особенно отметила наиболее востребованные – оказание консультационных услуг компаниям по борьбе с пандемией, доставку курьером продуктов из СберМаркета, сервисы телемедицины от СберЗдоровья и аренду смарт-терминалов «Эвотор».

Фото предоставлено "КП".

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер уже много лет поддерживает «День знаний для предпринимателей». Это одно из самых масштабных в регионе событий для делового сообщества, площадка для открытого, откровенного разговора малого и среднего бизнеса, крупных корпораций и власти. Темы форума всегда актуальные, они позволяют проанализировать процесс ведения бизнеса с разных сторон: в прошлом году говорили о цифровизации как тренде, спустя всего двенадцать месяцев мы видим, что без интеграции в онлайн бизнесу уже не выжить. В этот раз обсуждали биохакинг и личность руководителя – тема интересная и востребованная, о чем говорит хорошая посещаемость, на форум зарегистрировались более 1400 участников! Радует, что в рамках этого мероприятия Сбер может поделиться своим стратегическим видением и практическими наработками с предпринимателями Тюменской области.

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