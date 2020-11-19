В Тюменской области – очередные смерти пациентов с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередные смерти пациентов с коронавирусом. На этот раз умерли двое мужчин и женщина. Всем – за 50 лет.

– У трех человек установлена причина смерти: мужчина, 57 лет, скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и легочно-сердечной недостаточности; женщина, 66 лет, – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 66 лет, – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 117 пациентов с ковидом, – сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксировано 168 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 1 6409), 206 человек выздоровели (за весь период – 11040), 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 988 человек остаются под медицинским наблюдением, еще 2 410 находятся на перевахтовке.