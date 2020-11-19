В центре Тюмени ограничили движение из-за просадки асфальта. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ограничили движение на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Здесь около колодца произошла просадка асфальта. Ее причиной специалисты назвали начавшееся разрушение железобетонного кольца в основании колодца.

– Сети в исторической части Тюмени довольно старые, мы постоянно контролируем их состояние. Коллектор и колодцы на улице Первомайской проложены в 1978 году. Коррозийный износ железобетона привел к появлению трещин в колодце, – пояснил начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

В настоящее время, чтобы коммуникации не разрушались дальше, территорию около поврежденного колодца огородили. Движение по одной полосе на улице Первомайской в районе пересечения с улицей Ленина временно ограничено.

В компании «Росводоканал Тюмень» отметили, что основные работы пройдут в выходные, так как в будни этот участок дороги очень загружен. Санацию колодца проведут в ночь с пятницы на субботу. Внутрь изношенного кольца установят новое, а межтрубное пространство забетонируют. Движение по улице Первомайской в прежнем режиме возобновится 22 ноября после восстановления благоустройства.