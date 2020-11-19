Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 ноября 2020 года увеличилось на 168 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 16 409 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудников тюменских торговых центров и предприятий общественного питания предупредили о необходимости соблюдения ограничений, которые были установлены региональным правительством из-за пандемии коронавируса. Так, охранникам нельзя впускать несовершеннолетних без сопровождения родителей. Посетителю придется предъявить паспорт, если его возраст вызовет сомнения.

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Напомним, что несовершеннолетним запрещено находиться в торговых домах без родителей из-за коронавируса (подробнее)