Спасатели объяснили тюменцам, как действовать в случае провала под лед. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Инспекторы Тобольского отделения ГИМС проводят профилактические выезды на водоемы города и района. Они предупреждают население об опасности выхода на тонкий осенний лед.

– В случае провала под лед самое главное – не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед, – рассказывает руководитель инспекторского отделения Тобольска Центра ГИМС Владимир Самоловов.

Далее, по словам специалиста, следует попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него сначала одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться необходимо в сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Сотрудники ГИМС предупреждают рыбаков: выходить на лед пока опасно. Этой осенью уже произошел случай гибели рыбака в результате провала под лёд. Если морозы продолжатся, водоемы полностью замерзнут только недели через две.