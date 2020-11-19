Рога, бревно и копыта: странные находки в тюменской канализации

Странные находки в тюменской канализации. Фото - "Росводоканал Тюмень" в ВК.

В Тюмени с начала года специалисты местного водоканала ликвидировали почти пять тысяч засоров, только на минувшей неделе – больше ста. В компании поведали, что горожане выбрасывают в канализацию. Сразу скажем, что попадаются среди мусора удивительные находки.

– В этом году извлекали лосиные рога, ласт, двухметровое бревно, большое банное полотенце, несколько мобильных телефонов, игрушки, куски бетона и даже копыта животных. Скопления мусора, склеенные остатками строительных смесей и жира, нередко становятся причиной внеочередной замены участков сетей водоотведения, – рассказали в пресс-службе компании.

По словам представителей «Росводоканал Тюмень», пандемия сказалась и на работе цеха сетей водоотведения. Так, помимо тряпок, жира, остатков строительных смесей, а также наполнителей туалетов для животных и влажных салфеток, теперь из сетей все чаще извлекают медицинские маски и резиновые перчатки.

– Мы обращаемся к тюменцам с просьбой соблюдать правила пользования канализацией, ведь их нарушение приводит к подтоплению подвалов, в которых нарушена внутренняя система водоотведения, а также выводит из строя оборудование канализационных насосных станций, – заявил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.