«По возможности переезжают в город». Тысячи тюменских дачников третий день сидят без света

Тысячи тюменских дачников третий день сидят без света. Фото - ОНФ.

Жители СНТ «Липовый остров», «Русское поле» и «Лесная поляна», располагающихся на Салаирском тракте, уже несколько дней остаются без света. Проблема – в электросетях, которые находятся в аварийном состоянии. Из-за них же у дачников «горит» бытовая техника.

Члены регисполкома ОНФ, которые встретились с местными жителями, узнали, что многие используют электроэнергию для отопления. Чтобы не замерзнуть в своих домах, люди по возможности переезжают в город, однако не все могут себе это позволить.

– СК «Дорстрой», которая начала усовершенствовать электросети внутри СНТ, отстранили от управления основной линией. В результате бездействия сетевых компаний и постоянных взаимных упреков в очередной раз ситуация доведена до критической. Заложниками сложившейся ситуации стали несколько тысяч жителей с детьми, инвалидами на попечении, пожилыми людьми, находящимися на самоизоляции и постоянно проживающими в этих СНТ, – обрисовали проблему в штабе.

По словам общественников, они держат ситуацию на контроле и будут добиваться скорейшего восстановления подачи электроэнергии.