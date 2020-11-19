Водитель погиб в страшном ДТП с большегрузом на тюменской трассе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

На 344-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе сегодня, 19 ноября, в 7.40 произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Форд Транзит» и «МАН».

По предварительным данным, водитель на «Форде» выехал на встречку, возможно уснув за рулем. Он погиб, сейчас его личность устанавливают, но предварительно известно, что это житель Уватского района.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

– Травмированы водитель и пассажир большегруза «МАН», жители Исетского района, 78-го и 93-го годов рождения, – дополнили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время движение по федеральной автодороге ограничено, на месте работают три наряда ДПС, регулируя движение. Объезд осуществляется через близлежащую парковку. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.