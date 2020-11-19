В Тюмени стартовала онлайн-встреча по теме самозанятых и как открыть свое дело

В Тюмени стартовала онлайн-встреча о самозанятых и как открыть свое дело. Фото - pixabay.com.

В Тюмени стартовал бесплатный видеокурс для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости. Участники онлайн-встречи «Самозанятые: как тюменцам открыть свое дело» рассказывают, как стать участником проекта и какие полезные навыки можно получить в ходе обучения.

В круглом столе принимают участие Дмитрий Утьев, руководитель Центра поддержки предпринимательства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», Мария Денисенко, руководитель Агентства вкусного маркетинга MЁD и Виктория Осипова, самозанятая, фуд-флорист.

Эксперты объясняют тюменцам, кто такие самозанятые, как получить этот статус, кто это может сделать и что он дает. Особое внимание уделено мерам поддержки самозанятых в регионе, а также особенностям налогового режима.

Стоит отметить, что с начала 2020 года в Тюменской области зарегистрировано порядка 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Наибольшее число самозанятых зарегистрировано в сферах красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозок, сдаче квартир в аренду, маркетинге и рекламе, репетиторстве, консультировании, а также в сфере создания изделий ручной работы.

Присоединиться к мероприятию можно, перейдя по этой ссылке.

СПРАВКА «КП»

Проект создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при содействии регионального центра «Мой бизнес».