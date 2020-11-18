До конца 2020 года в Тюменской области к сети подключат ФАПы и сельские администрации

До конца 2020 года в Тюменской области к Сети дополнительно подключат 106 социально значимых объектов. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, объёмы согласованы в рамках государственного контракта на 2020 год. Среди них: 14 администраций сельских поселений, 10 объектов культуры и 82 фельдшерско-акушерских пункта.

Объем подключаемых объектов позволит выполнить показатель регионального проекта «Информационная инфраструктура» – «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения» с результатом 44,2%. План поэтапного подключения к Сети социально значимых объектов утверждён Минкомсвязи РФ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что экономика, в рамках которой разработаны 5 региональных проектов, направленные на ключевые сферы цифровизации региона. В рамках одного из них – «Информационной инфраструктуры» – в конце августа 2019 заключён контракт на подключение к интернету 945 социально значимых объектов в регионе.

Согласно проекту, подписанному между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «5 Джи Вай Фай», к концу 2021 в Тюменской области будет подключено:

– 255 органов государственной власти и органов местного самоуправления;

– 352 школы и организаций среднего профессионального образования;

– 296 фельдшерско-акушерских пунктов;

– 10 муниципальных пожарных постов.