Опыт Тюменской области в сфере защиты детства признали на всероссийском уровне

Тюменская область стала лидером сразу в двух номинациях: «Ценю жизнь» и «Лидер выставочных коммуникаций» на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства». Онлайн-мероприятие, которое проходило с 6 по 13 ноября, организовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а департамент социального развития Тюменской области выступил ключевым партнёром.

Победа в первой номинации присвоена за лучшие практики профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей, приводящих к потере детского населения. Победа во второй - за продвижение социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке.

По словам руководителя региональной делегации, начальника управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития Тюменской области Инги Тигеевой, региону действительно есть чем гордиться. Ведь наш опыт признан ведущими российскими экспертами в сфере защиты детства и рекомендован к реализации в регионах РФ.

- Мы представили коллегам инновационные и прорывные практики, социальные технологии и инструменты, которые реализуются в нашей области, позволяющие решать современные проблемы семей с детьми, повышать уровень безопасности наших детей, профилактировать деструктивные проявления. У нас прекрасная команда профессионалов, мы готовы делиться своими наработками и перенимать опыт наших коллег, - отметила она.

Отметим, что во Всероссийском форуме поучаствовали около 3 тысяч человек из 70 российских регионов. Во время работы специалисты представили более 370 уникальных социальных технологий.