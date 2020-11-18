Социальных предпринимателей Тюмени научат «упаковывать» идеи в полноценный бизнес

Новый набор в Школу социального предпринимательство объявил Центр инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, бесплатное обучение стартует 5 декабря в формате онлайн в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Образовательный курс предполагает помощь в составлении бизнес-плана и финансовой модели, «упаковку» идеи в полноценный бизнес-проект и запуск работы предприятия. В числе обучающихся – активные тюменцы, которые хотят начать работу в социальной сфере, социальные предприниматели и представители социально ориентированных НКО.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области Александры Князевой, в 2020 году запущено четыре потока школы в Ярковском и Тюменском районах, в Ишиме и в селе Омутинском. Пришла очередь Тюмени.

Десять дней интенсивных занятий ученики проведут на пяти обучающих сессиях, а затем защитят проект перед комиссией, куда войдут представители профильных департаментов и предпринимателей. Выпускники курса получат поддержку центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятиях похожего вида деятельности, консультации, информационную и образовательную поддержку.

Вопросы по мероприятию можно задать сотрудникам центра инноваций социальной сферы по телефону (3452) 49-99-44, доб. 242.