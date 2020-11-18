Тюменские власти объяснили, кому могут разблокировать транспортные карты. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области действует обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Два дня назад им заблокировали льготные транспортные карты, однако некоторым их могут снова разблокировать.

– Если режим работы этих людей предусматривает обязательное нахождение на рабочем месте, их льготные транспортные карты будут разблокированы. Как правило, это медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб и те, кто занят решением вопросов по борьбе с коронавирусной инфекцией, – рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Она сообщила, что для того, чтобы разблокировать карты сотрудников, работодатели должны обратиться в муниципальные ведомства, курирующие деятельность их предприятий, с подтвержденным списком сотрудников.

Отметим, что в настоящее время в регионе заблокировано около 85 тысяч льготных транспортных карт.