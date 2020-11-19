Погода на 19 ноября в Тюмени: ясно, без осадков

В Тюмени ясно, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 ноября, утро в Тюмени будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 12 градусов, днем – минус 7 – 8. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко - так и хлеба будет гладко». В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.